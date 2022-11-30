Кремлев встретился с президент Кубы

"Куба станет местом проведения следующего Международного дня бокса (27 августа 2023 года). Наш вид спорта имеет прочные корни в этой стране, так как в 1974 году в Гаване прошел первый в истории чемпионат мира по боксу. Было приятно получить одобрение и поддержку в данном вопросе. И еще, на Кубе планируется ряд возможностей для проведения международных чемпионатов, в том числе турнир серии "Бриллиантовый пояс", - добавил Кремлев.