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1 час назад

Президент Кубы встретился с главой Международной ассоциации бокса Кремлевым

ТАСС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел встречу с главой Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым, на которой обсудил вопросы развития бокса в стране. Об этом в среду Кремлев написал в своем Telegram-канале.

Кремлев встретился с президент Кубы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спасибо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю за поддержку бокса, - написал Кремлев. - Обсудили с кубинским лидером множество вопросов и наметили совместные планы по развитию бокса в стране. Он дал поручение правительству, со следующей недели рабочая группа начинает активную работу. Президент сам подчеркнул, что является большим другом бокса и хочет поддерживать его не только внутри страны, но и на международной арене".

Кремлев сообщил, что на Кубе скоро будет создан Институт бокса и пройдет реконструкция действующей подготовительной тренировочной восстановительной боксерской базы. В центре будут созданы возможности для обучения тренеров и судей, спортивных функционеров и самих спортсменов, лучшие условия и специальные программы для подготовки спортсменов, также будут внедрены новые технологии.

"Институт бокса будет уникальным объектом не только в боксе, но и во всем спорте, потому что там будет проходить социализация спортсменов после завершения карьеры. Презентация концепции пройдет на международном боксерском форуме в Абу-даби в декабре", - заявил президент IBA.

"Куба станет местом проведения следующего Международного дня бокса (27 августа 2023 года). Наш вид спорта имеет прочные корни в этой стране, так как в 1974 году в Гаване прошел первый в истории чемпионат мира по боксу. Было приятно получить одобрение и поддержку в данном вопросе. И еще, на Кубе планируется ряд возможностей для проведения международных чемпионатов, в том числе турнир серии "Бриллиантовый пояс", - добавил Кремлев.

Бокс,Умар Кремлев,
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