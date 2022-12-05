Тренер Фьюри высказался о его возможных боях с Усиком и Джойсом

«Они оба могут дать тяжёлый бой. Мне всё равно, кто станет следующим. Выставляйте их хоть одновременно, это не имеет значения. Хоть троих. Мы всё равно занимаемся этим н

Выстраиваем трёх-четырёх парней вокруг ринга, и каждый ожидает своей очереди. Любой поединок в супертяжёлом весе тяжёлый. Нельзя говорить, что Усик проходной. Да тот же Дерек Чисора… Это дедовский дивизион, здесь выступают большие парни. И здесь возможно всё, мы уже убеждались в этом», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.