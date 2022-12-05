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55 минут назад

Тренер Фьюри высказался о его возможных боях с Усиком и Джойсом

Чемпионат.com

Джамал Хилл, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальных боях с украинцем Александром Усиком и соотечественником Джо Джойсом.

Тренер Фьюри высказался о его возможных боях с Усиком и Джойсом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Они оба могут дать тяжёлый бой. Мне всё равно, кто станет следующим. Выставляйте их хоть одновременно, это не имеет значения. Хоть троих. Мы всё равно занимаемся этим н

Выстраиваем трёх-четырёх парней вокруг ринга, и каждый ожидает своей очереди. Любой поединок в супертяжёлом весе тяжёлый. Нельзя говорить, что Усик проходной. Да тот же Дерек Чисора… Это дедовский дивизион, здесь выступают большие парни. И здесь возможно всё, мы уже убеждались в этом», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Бокс,Дерек Чисора,Джо Джойс,Александр Усик,
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