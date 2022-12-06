Кубинским женщинам разрешили заниматься боксом

По словам Сайнса, соответствующее решение было принято при участии "других организаций и институтов страны, включая Федерацию кубинских женщин". Альберто Пуиг, глава Федерации бокса Кубы, рассказал о намерении провести до конца текущего года национальный турнир среди женщин, которые до настоящего времени тренировались самостоятельно.

Из числа его участниц планируется отобрать 12 человек, часть из которых, как ожидается, сможет принять участие в Центральноамериканских играх в Сальвадоре летом 2023 года, а также в мировом первенстве среди женщин в Узбекистане. Первый этап развития женского бокса на Кубе завершится после Панамериканских игр в Чили осенью следующего года, после чего будет разработана другая стратегия для участия в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся летом 2024 года.