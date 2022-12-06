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51 минуту назад

Власти Кубы разрешили женщинам официально заниматься боксом и участвовать в соревнованиях

ТАСС

Кубинские женщины получили возможность официально заниматься боксом и участвовать в соревнованиях. Об этом заявил в понедельник заместитель руководителя Национального института спорта, физического воспитания и отдыха Ариэль Сайнс, комментарий которого приводит новостное агентство Пренса Латина.

Кубинским женщинам разрешили заниматься боксом
Фото: HayabusaHayabusa

По словам Сайнса, соответствующее решение было принято при участии "других организаций и институтов страны, включая Федерацию кубинских женщин". Альберто Пуиг, глава Федерации бокса Кубы, рассказал о намерении провести до конца текущего года национальный турнир среди женщин, которые до настоящего времени тренировались самостоятельно.

Из числа его участниц планируется отобрать 12 человек, часть из которых, как ожидается, сможет принять участие в Центральноамериканских играх в Сальвадоре летом 2023 года, а также в мировом первенстве среди женщин в Узбекистане. Первый этап развития женского бокса на Кубе завершится после Панамериканских игр в Чили осенью следующего года, после чего будет разработана другая стратегия для участия в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся летом 2024 года.

Кубинская школа бокса считается одной из лучших в мире. Спортсмены из островного государства за последние десятилетия завоевали десятки золотых наград на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Бокс,
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