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42 минуты назад

Цзю: Поветкин не самый успешный боец. Он непродаваемый

Чемпионат.com

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказался по поводу бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Александра Поветкина.

Костя Цзю высказался по поводу Александра Поветкина
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Сашка не самый успешный современный российский боец, к сожалению. Успешный — это определённая известность. Находясь в спортивном зале, в зале бокса, вы можете спросить, кто такой Александр Поветкин, и вам скажут… Я очень хочу, чтобы у нас появились люди, спортсмены, и не только в боксе, которых знает каждая собака. Мне повезло в этой жизни очень сильно, что меня знают таким. Сашка непродаваемый. Он классный боксёр, мне он очень нравился, когда я работал с ним. Но он непродаваемый», — сказал Цзю в программе «Легенда».

Бокс,Костя Цзю,Александр Поветкин,
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