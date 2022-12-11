Холифилд назвал Кличко лучшим российским боксером

Абсолютный чемпион мира, боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером. Об этом он заявил в интервью
Между журналистом и спортсменом состоялся такой диалог:
— Кто, на ваш взгляд, лучший российский боксер за всю историю?
— Я думаю, что Кличко.
— Он украинский боксер.
— Он не российский боксер? Извините.
На вопрос являются ли лучшими российскими боксерами Константин Цзю и Александр Поветкин Холфилд ответил:
«Да да. Ну и я уверен, что в России много хороших боксеров».
Также в интервью Холифилд назвал Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом.