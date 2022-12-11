Холифилд назвал Кличко лучшим российским боксером

Абсолютный чемпион мира, боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером. Об этом он заявил в интервью

Между журналистом и спортсменом состоялся такой диалог:

— Кто, на ваш взгляд, лучший российский боксер за всю историю?

— Я думаю, что Кличко.

— Он украинский боксер.

— Он не российский боксер? Извините.

На вопрос являются ли лучшими российскими боксерами Константин Цзю и Александр Поветкин Холфилд ответил:

«Да да. Ну и я уверен, что в России много хороших боксеров».