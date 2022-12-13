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26 минут назад

Александр Усик узнал имя следующего соперника

Чемпионат.comиещё 1

Украинский боксёр Александр Усик в следующем поединке встретится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Об этом информирует пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, которым владеет Усик.

Александр Усик узнал имя следующего соперника
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дата и место проведения боя пока не называются.

Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). За время карьеры Усик провёл 20 боёв, в которых одержал 20 побед. В активе Дюбуа также 20 боёв, из которых в 19 побеждал он. Ещё в одном Даниэль потерпел поражение. Он является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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