Стал известен следующий соперник Усика

Стал известен следующий соперник украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщается в Twitter Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

35-летний Усик проведет бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA с 25-летним англичанином Даниелем Дюбуа. Дата и место проведения поединка не называются.

13 ноября стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) назначила Усику обязательный поединок. Украинец должен провести схватку с Филипом Хрговичем из Хорватии.

Дюбуа — действующий регулярный чемпион мира по версии WBA. Всего на счету 25-летнего англичанина 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (17 нокаутом).