Российский спортсмен стал лучшим боксером года

"Хочу выразить благодарность. Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо, и большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать все, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы", – сказал боксер.