«Посмотрим, так ли он хорош». Тайсон Фьюри – о бое с Усиком

«Хочу сразиться с Александром Усиком, парнем, который заставил Джошуа плакать после боя. Я добьюсь победы. Такой бой чертовски важен для меня.Собираюсь заставить его потанцевать. Посмотрим, так ли он хорош», — сказал Фьюри на канале iFL TV в YouTube.