«Хочу выразить благодарность. Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул. Большое спасибо. И большое спасибо моей команде. Попытаюсь сделать все, что в моих силах, в 2023 году и в последующие годы», - сказал Бивол.