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39 минут назад

Российский боксер Бивол признан лучшим в мире по версии WBA

Елена Прошина

Российский боксер, чемпион в полутяжелом весе Дмитрий Бивол стал лучшим боксером мира по версии WBA. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду Биволу на проходящем в американском Орландо сотом конгрессе организации вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

«Хочу выразить благодарность. Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул. Большое спасибо. И большое спасибо моей команде. Попытаюсь сделать все, что в моих силах, в 2023 году и в последующие годы», - сказал Бивол.

Напомним, 5 ноября 31-летний Бивол в Абу-Даби единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Таким образом, боксер в четвертый раз защитил чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелой весовой категории.

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