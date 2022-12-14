Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA», – отмечается в заявлении.