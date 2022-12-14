Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA

Российских и белорусских спортсменов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает РИА Новости.
«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», - говорится в заявлении WBA на официальном сайте организации.
Напомним, в марте WBA сообщило, что бойцы из России и Белоруссии будут исключены из рейтинговых списков. Однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.
В феврале Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), WBA и Всемирный боксерский совет (WBC) заявили, что не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за спецоперации на Украине.
13 декабря российский боксер Дмитрий Бивол был признан лучшим в полутяжелом весе по версии WBA. 5 ноября в Абу-Даби он единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс.