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1 час назад

Российских и белорусских боксеров восстановили в рейтингах WBA

Елена Прошина

Российских и белорусских спортсменов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает РИА Новости.

Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», - говорится в заявлении WBA на официальном сайте организации.

Напомним, в марте WBA сообщило, что бойцы из России и Белоруссии будут исключены из рейтинговых списков. Однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.

В феврале Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), WBA и Всемирный боксерский совет (WBC) заявили, что не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за спецоперации на Украине.

13 декабря российский боксер Дмитрий Бивол был признан лучшим в полутяжелом весе по версии WBA. 5 ноября в Абу-Даби он единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс.

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