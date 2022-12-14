Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», - говорится в заявлении WBA на официальном сайте организации.