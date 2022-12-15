Усик высказался об оскорблениях Фьюри в свой адрес

Украинский боксер Александр Усик высказался на своем YouTube-канале об оскорблениях британца Тайсона Фьюри в свой адрес.

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«Ему важно удерживать психологическое преимущество. Думаю, что он защищает себя таким способом. Он не может справиться со своими эмоциями и таким образом их выражает», — заявил Усик.

Он добавил, что слова британца его не задевают.

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены.

«Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон и Катар», — добавил Климас.

4 декабря Фьюри после поединка с соотечественником Дереком Чисорой оскорбил пришедшего на стадион Усика, назвав его кроликом. Украинец пообещал британцу в скором времени увидеться на ринге.