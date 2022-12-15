Усик высказался о завершении карьеры

Он предположил, что британский боксер Тайсон Фьюри будет финальным злодеем в его карьере. «Я вижу, что не такой старый. Мне 35 лет, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом», — заявил он и добавил, что хочет больше времени посвящать воспитанию детей.