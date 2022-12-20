Менеджер Усика назвал крайнюю дату боя с Тайсоном Фьюри

Менеджер чемпиона мира IBO, IBF, WBO и WBA Super в супертяжелом весе Александра Усика в ходе общения с болельщиками в социальной сети заявил, что предполагаемый бой с британцем Тайсоном Фьюри должен состояться не позднее 4 марта следующего года.
— Обе стороны согласились на бой. Бой должен состояться не позднее 4 марта. Место проведения — любое. Чем раньше, тем лучше. Фьюри требуется операция? По нашим сведениям, он в целости и сохранности, — сказал Александр Красюк.
На профессиональном ринге Усик одержал 20 побед (13 — нокаутом) в 13 поединках.
Фьюри в последнем бою в апреле нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта. В активе британца 32 победы и одна ничья.