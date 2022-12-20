Умер чемпион СССР 1991 года по боксу Болат Темиров

Чемпион СССР 1991 года и чемпион СНГ 1992 года по боксу казахстанец Болат Темиров умер на 54-м году жизни. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

"Ушел из жизни прославленный советский и казахстанский боксер, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров. Ему было всего 53 года", - говорится в сообщении. Причина смерти не указывается.

Темиров родился в 1969 году в Гурьеве (в настоящее время - Атырау). Участник Олимпиады 1992 года, неоднократно выступал на чемпионатах мира. Становился чемпионом СССР в 1991 году и СНГ в 1992 году в весовой категории до 51 кг. В первые годы независимости республики Темиров был капитаном национальной сборной. После окончания боксерской карьеры успешно занимался бизнесом, работал в должности генерального секретаря Казахстанской федерации бокса, руководителя международной судейской коллегии Международной ассоциации бокса, был почетным гражданином Атырауской области.