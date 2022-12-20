ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
20 декабря

Умер чемпион СССР 1991 года по боксу Болат Темиров

ТАСС

Чемпион СССР 1991 года и чемпион СНГ 1992 года по боксу казахстанец Болат Темиров умер на 54-м году жизни. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Умер чемпион СССР 1991 года по боксу Болат Темиров
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Ушел из жизни прославленный советский и казахстанский боксер, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров. Ему было всего 53 года", - говорится в сообщении. Причина смерти не указывается.

"Казахстанская федерация бокса и все боксерское сообщество страны выражает свои глубокие соболезнования семье Темирова Болата Бисеновича", - отметили в пресс-службе.

Темиров родился в 1969 году в Гурьеве (в настоящее время - Атырау). Участник Олимпиады 1992 года, неоднократно выступал на чемпионатах мира. Становился чемпионом СССР в 1991 году и СНГ в 1992 году в весовой категории до 51 кг. В первые годы независимости республики Темиров был капитаном национальной сборной. После окончания боксерской карьеры успешно занимался бизнесом, работал в должности генерального секретаря Казахстанской федерации бокса, руководителя международной судейской коллегии Международной ассоциации бокса, был почетным гражданином Атырауской области.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители