Прохазка планировал выйти на титульный бой с травмированным плечом

«Это был обычный спарринг, никто не сделал ничего запрещённого, просто я допустил ошибку, позволив парню забрать спину. Он бросил меня прогибом, и я приземлился прямо на плечо. Оно было вывихнуто, и один из парней Анкалаева вправил мне его прямо там. Позже мы поехали в больницу. Но опять же, никто не сделал ничего плохого, это чисто моя ошибка. Я потерял концентрацию в тот момент, поэтому вина лежит только на мне.