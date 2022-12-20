ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
53 минуты назад

Прохазка планировал выйти на титульный бой с травмированным плечом

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка рассказал о том, что он готов был выйти на титульный поединок с травмированным плечом.

Прохазка планировал выйти на титульный бой с травмированным плечом
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, Прохазка стал чемпионом организации в июне на UFC 275, «задушив» в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

«Это был обычный спарринг, никто не сделал ничего запрещённого, просто я допустил ошибку, позволив парню забрать спину. Он бросил меня прогибом, и я приземлился прямо на плечо. Оно было вывихнуто, и один из парней Анкалаева вправил мне его прямо там. Позже мы поехали в больницу. Но опять же, никто не сделал ничего плохого, это чисто моя ошибка. Я потерял концентрацию в тот момент, поэтому вина лежит только на мне.

После травмы я думал о том, что должен выйти на бой, потому что был уверен, что смогу совладать с этой травмой. Могу закончить бой в первом или втором раунде, не задерживаться в клетке дольше, чем необходимо. Но в итоге я решил остаться профессионалом и не рисковать здоровьем», — сказал Прохазка на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители