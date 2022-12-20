Гассиев рассказал, почему не дерется с топовыми соперниками

Это просто бизнес. Например, сейчас мой менеджер предлагает ему 500 тысяч долларов за бой. Есть вероятность проиграть, грубо говоря, 50 на 50. А за бой с Джошуа или Фьюри предлагают 3-5 млн долларов. Естественно, любой адекватный человек, менеджер, боксер подождет полгода или год и будет проводить такие бои», – сказал Гассиев.