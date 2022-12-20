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24 минуты назад

Мурат Гассиев: «Я сам знаю, что боксирую с мешками»

Sports.ru

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему не дерется с топовыми соперниками.

Гассиев рассказал, почему не дерется с топовыми соперниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сам знаю, что боксирую с мешками. Людьми, которые намного ниже уровнем. Не берем Усика, Джошуа, Фьюри – уберем их в сторону.

Например, есть другие десять человек: Джо Джойс, Джозеф Паркер и все остальные, кто стоит в рейтинге. Мой менеджер звонит их агентам: «Давай сделаем бой с Муратом».

Но они не хотят и ждут, чтобы, например, Джошуа предложил им бой, чтобы заработать деньги. Говорят: «Извините, не сейчас. Мы как официальные претенденты ждем, чтобы заработать 1-3 млн долларов. Нам с вами неинтересно».

Это просто бизнес. Например, сейчас мой менеджер предлагает ему 500 тысяч долларов за бой. Есть вероятность проиграть, грубо говоря, 50 на 50. А за бой с Джошуа или Фьюри предлагают 3-5 млн долларов. Естественно, любой адекватный человек, менеджер, боксер подождет полгода или год и будет проводить такие бои», – сказал Гассиев.

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