Африканского боксера-чемпиона насмерть сбила машина во время тренировки

Боксер из Демократической республики Конго Эльби Билиндо Эсеко погиб на 28-м году жизни в результате несчастного случая во время тренировки. Об этом сообщает Express.

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Сообщается, что трагедия произошла 19 декабря. Спортсмен совершал пробежку, когда его насмерть сбила машина. Отмечается, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Всемирной боксерской организации (UBO), в которой выступал африканец, выразили соболезнования семье и друзьям спортсмена.

Спортивную карьеру Эсеко начал в 2013 году. Всего за карьеру он принял участие в 14 боях, в которых одержал 11 побед (три из них нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее сообщалось, что воспитанник ДЮСШ нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.