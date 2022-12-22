Волкановски рассказал, как готовится к бою с Махачевым

«Я провожу тренировки, на которых действительно утомляюсь. Кроме того, во время спаррингов меня ставят в неудобные положения. Но даже когда я совсем устал, я продолжаю тренироваться, и справиться со мной непросто», – сказал Волкановски на канале Майкла Биспинга в YouTube.