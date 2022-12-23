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1 час назад

Усик и Бетербиев улучшили позиции в рейтинге ESPN

Sports.ru

Сайт ESPN обновил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Усик и Бетербиев улучшили позиции в рейтинге ESPN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин, чемпион WBA в полутяжелом весе Артур Бетербиев подвинул с восьмого на девятое место абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усик стал третьим, опередив полусредневеса Эррола Спенса.

Седьмое место сохранил за собой чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Рейтинг P4P от ESPN:

Теренс Кроуфорд

Наоя Иноуэ

Александр Усик

Эррол Спенс

Сауль Альварес

Тайсон Фьюри

Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев

Девин Хэйни

Шакур Стивенсон

Бокс,Теренс Кроуфорд,Шакур Стивенсон,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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