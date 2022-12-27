Бивол заявил о желании подраться с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил о желании подраться с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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«Конечно, это был бы отличный бой. Я хотел бы сразиться за его титулы. И я знаю, что он тоже хочет драться», — поделился Бивол.

Он подчеркнул, что хочет стать абсолютным чемпионом, и добавил, что Бетербиев является сильным противником.

6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он выиграл 21-й поединок в карьере.