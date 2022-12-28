Когда вернется боксер Гассиев

Бывший чемпион мира по двум версиям по боксу россиянин Мурат Гассиев планирует провести следующий поединок в Ереване в феврале. Об этом ТАСС в среду рассказали в команде россиянина.

Гассиев в последнем поединке в августе нынешнего года победил американца Карлоуса Уэлча нокаутом в первом раунде. Ранее он владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, с 2020 года выступает в супертяжелой категории. Всего на счету 29-летнего россиянина 29 побед (22 нокаутом) и 1 поражение.