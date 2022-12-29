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3 часа назад

Тренер Чимаева хочет, чтобы боец подрался с Алексом Перейрой

Чемпионат.comиещё 2

Андреас Микаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал, что хочет для своего подопечного поединок с бразильцем Алексом Перейрой. «Я хочу, чтобы Хамзат выступал в среднем дивизионе. Ради чемпионского пояса. Он мог бы провести потрясающий поединок с Алексом Перейрой. Но для нас вообще не проблема выступать в полусреднем весе. Если хотите, чтобы мы дрались в этом дивизионе, то дайте просто время на сгонку веса», — сказал тренер в видео на YouTube-канале Хамзата Чимаева. Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Боец уже неоднократно заявлял о желании получить титульный бой в среднем весе с Алексом Перейрой.

Тренер Чимаева хочет, чтобы боец подрался с Алексом Перейрой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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