Тренер Чимаева хочет, чтобы боец подрался с Алексом Перейрой

Андреас Микаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал, что хочет для своего подопечного поединок с бразильцем Алексом Перейрой. «Я хочу, чтобы Хамзат выступал в среднем дивизионе. Ради чемпионского пояса. Он мог бы провести потрясающий поединок с Алексом Перейрой. Но для нас вообще не проблема выступать в полусреднем весе. Если хотите, чтобы мы дрались в этом дивизионе, то дайте просто время на сгонку веса», — сказал тренер в видео на YouTube-канале Хамзата Чимаева. Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Боец уже неоднократно заявлял о желании получить титульный бой в среднем весе с Алексом Перейрой.