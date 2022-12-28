Гасанов заявил, что поединок с Абдурахмановым пройдет до апреля

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов сообщил, что его поединок против Саламу Абдурахманова состоится до апреля 2023 года. 28 летний Гасанов одержал в карьере 18 побед и потерпел два поражения. — Саламу — следующий соперник. У нас уже несколько раз была отмена боя из за его травмы. Он вернулся, провел два поединка, выиграл. На данный момент нам предстоит бой. Мне самому интересна эта встреча, потому что он не проиграл пояс. Он был чемпионом в этой организации, никому не уступил в ACA, как и я. У меня серия из 13 побед подряд, у него из девяти. После Нового года должны озвучить точную дату боя, а так, думаю, это будет до месяца Рамадан, — приводит слова Гасаонова Metaratings.ru. Источник:Metaratings.ru