«Мои штаны постоянно спадали». Тайсон Фьюри – о своём первом в жизни бое

«Я помню, как дрался с соседом. Мне было девять. Мы обошли дом и без всякой причины немного подрались на лужайке. У меня была пара спортивных штанов с Дональдом Даком, и они постоянно спадали. Это происходило каждый раз, когда я пытался наносить удары», — приводит слова Фьюри у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на канале iFL TV в YouTube.