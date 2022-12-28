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52 минуты назад

Экс-чемпион: Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри

Чемпионат.com

Бывший чемпион мира ирландец Барри Макгиган категорично высказался о гипотетическом противостоянии британских супертяжеловесов Леннокса Льюиса и Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион: Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я ко всем хорошо отношусь, но у меня нет сомнений в том, что Леннокс Льюис уничтожил бы Фьюри. Сравните их резюме. Здесь нечего сравнивать, и это факты», – написал Макгиган в социальных сетях.

В своём последнем бою в начале декабря Фьюри досрочно остановил в 10-м раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул WBC. Всего на счету Цыганского короля в профессиональном боксе 33 победы и одна ничья.

Ранее Льюис обратился к Фьюри в преддверии его возможного поединка за звание абсолютного чемпиона против украинца Александра Усика.

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