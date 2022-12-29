Фьюри: даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе

Если вы возьмёте тысячу боксёров, то лишь небольшая горстка добьётся чего-то. Они могут уйти из бокса, с ними может что-то произойти. Большинство из них просто скажет «пока». И так поступают не только боксёры, но и все остальные люди. Вы должны тяжело работать и не обращать внимания на тех, кто говорит, что мы не можете чего-то. Я гарантирую, даже самые близкие люди скажут вам: «Забудь об этом». Если вам исполнилось 30 или 40 лет, вы пытались, но у вас не получилось – это не провал. Это успех. Провалом было бы, если бы вы не попытались», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.