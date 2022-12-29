Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
43 минуты назад

Фьюри: даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал о своём непростом пути становления в качестве одного из лучших боксёров планеты.

Фьюри: даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Очень легко быть посредственным. Каждый способен согласиться на работу, с которой, как он считает, он справится. Но тяжело стремиться к тому, чтобы стать лучшим в чём-то. Посвятить себя чему-то, толкать себя и верить, что бы ни происходило. Сколько людей скажет вам, что у вас не получится?

Вы думаете, мне легко было оказаться здесь, не имея ничего? Сколько людей мне сказали, что у меня не получится? Что я трачу время впустую, что я должен найти нормальную работу? Оставить школу и уйти в никуда – безумная затея. Даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе, это игра в напёрстки. И это кажется очевидным.

Если вы возьмёте тысячу боксёров, то лишь небольшая горстка добьётся чего-то. Они могут уйти из бокса, с ними может что-то произойти. Большинство из них просто скажет «пока». И так поступают не только боксёры, но и все остальные люди. Вы должны тяжело работать и не обращать внимания на тех, кто говорит, что мы не можете чего-то. Я гарантирую, даже самые близкие люди скажут вам: «Забудь об этом». Если вам исполнилось 30 или 40 лет, вы пытались, но у вас не получилось – это не провал. Это успех. Провалом было бы, если бы вы не попытались», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бокс,Тайсон Фьюри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители