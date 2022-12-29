В WBC назвали лучшего боксера года

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал лучших боксеров 2022 года. Его слова передает «Матч ТВ».

Главным боксером года Сулейман выбрал британца Тайсона Фьюри, который провел два победных поединка в течение года. В тройку лучших глава WBC включил японца Наоя Инуе, ставшего абсолютным чемпионом в легчайшем весе, а также американца Девина Хейни, ставшего абсолютным чемпионом в легком дивизионе.

3 декабря Фьюри защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе, победив британца Дерека Чисору. В апреле в титульном бою он оказался сильнее другого соотечественника Диллиана Уайта.