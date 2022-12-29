Глава WBC анонсировал создание турнира для боксеров-трансгендеров

«Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать», — приводятся в материале слова Сулеймана.