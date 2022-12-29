Глава WBC анонсировал создание турнира для боксеров-трансгендеров

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил о планах создать соревнования для трансгендерных спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
В 2023 году WBC намерен объявить «глобальный набор для заинтересованных лиц». После совет разработает протоколы, начнет консультации и вероятнее всего «создаст лигу и турнир».
«Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать», — приводятся в материале слова Сулеймана.
Он пояснил, что с целью полностью исключить возможность боя трансгендера с представителем другого пола WBC «создаст набор правил и структур», чтобы «бокс среди трансгендеров мог существовать».
«Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом», — заключил он.
При этом еще в августе WBC выступал против допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям. В совете данное решение тогда объяснили возможными биологическими преимуществами.