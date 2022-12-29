Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
42 минуты назад

Глава WBC анонсировал создание турнира для боксеров-трансгендеров

Елена Прошина

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил о планах создать соревнования для трансгендерных спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Глава WBC анонсировал создание турнира для боксеров-трансгендеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2023 году WBC намерен объявить «глобальный набор для заинтересованных лиц». После совет разработает протоколы, начнет консультации и вероятнее всего «создаст лигу и турнир».

«Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать», — приводятся в материале слова Сулеймана.

Он пояснил, что с целью полностью исключить возможность боя трансгендера с представителем другого пола WBC «создаст набор правил и структур», чтобы «бокс среди трансгендеров мог существовать».

«Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом», — заключил он.

При этом еще в августе WBC выступал против допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям. В совете данное решение тогда объяснили возможными биологическими преимуществами.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители