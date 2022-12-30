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23 минуты назад

Джервонта Дэвис сделал первое заявление после обвинений в домашнем насилии

Чемпионат.com

Американский профессиональный боксёр, действующий чемпион мира в лёгком и полусреднем весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис отрицает обвинения в домашнем насилии.

Джервонта Дэвис сделал первое заявление после обвинений в домашнем насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не позволяйте людям вводить вас в заблуждение этой ерундой. Я никогда не поднимал руки на мать моего ребёнка и на свою дочь. Вы что, с ума сошли!? Я не монстр. В прессе выпустили так много материала, распространили его повсюду, и сейчас, когда я пишу этот пост, над моим домом летает вертолёт. Они хотят заработать на этом как можно больше денег.

Они бросились к матери моего ребёнка, предлагая ей $ 50 тыс., чтобы она дала эти обвинения. Но все их попытки надавить на неё оказались безуспешными. Тогда они нашли какую-то даму, которая известна тем, что судится с людьми ради получения выгоды. В итоге я должен заплатить ей $ 300 тыс., а я и пальцем не тронул её и даже не знаю, как выглядит эта дама!» — цитирует Дэвиса talkSPORT со ссылкой на соцсети боксёра.

Напомним, 28-летний непобеждённый боксёр 27 декабря был задержан по делу о домашнем насилии, однако вскоре его освободили под залог. Джервонта Дэвис обвиняется в избиении своей девушки, которой он разбил губу ударом по лицу.

В ночь на 8 января Джервонта Дэвис должен провести бой с обладателем чемпионского пояса WBA во втором полулёгком весе Эктором Гарсией, который поднимется в лёгкий вес ради этого боя.

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