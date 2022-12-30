Джервонта Дэвис сделал первое заявление после обвинений в домашнем насилии

Они бросились к матери моего ребёнка, предлагая ей $ 50 тыс., чтобы она дала эти обвинения. Но все их попытки надавить на неё оказались безуспешными. Тогда они нашли какую-то даму, которая известна тем, что судится с людьми ради получения выгоды. В итоге я должен заплатить ей $ 300 тыс., а я и пальцем не тронул её и даже не знаю, как выглядит эта дама!» — цитирует Дэвиса talkSPORT со ссылкой на соцсети боксёра.