Фьюри пообещал раздавить Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал возможный поединок с Александром Усиком. Об этом сообщает The Telegraph.
«Это вызов, но он будет бегать от меня, как маленькая с***, всю ночь. Я выслежу его, а когда поймаю, он будет раздавлен», - сказал Фьюри.
По его словам, Усик «появился из ниоткуда» и теперь занимает высокие места во всех боксерских организациях. Он «очень жесткий противник и, безусловно, настоящий вызов для всех».
«Но я собираюсь приложить все усилия, чтобы провести этот бой с Усиком за бесспорный чемпионский титул. Мы все снова поставим все на карту, и увидим, кто победит. Я не думаю, что он достаточно большой и сильный, чтобы противостоять моим ударам. Он от природы более легкий человек, когда мы оба были моложе, Усик был в среднем весе, в то время как я был в супертяжелом весе и весил 110 кг», - добавил британец.
Ранее Фьюри рассказал, что чувствует себя вампиром.