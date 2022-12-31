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32 минуты назад

Фьюри пообещал раздавить Усика

Майк Габриелян

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал возможный поединок с Александром Усиком. Об этом сообщает The Telegraph.

Фьюри пообещал раздавить Усика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это вызов, но он будет бегать от меня, как маленькая с***, всю ночь. Я выслежу его, а когда поймаю, он будет раздавлен», - сказал Фьюри.

По его словам, Усик «появился из ниоткуда» и теперь занимает высокие места во всех боксерских организациях. Он «очень жесткий противник и, безусловно, настоящий вызов для всех».

«Но я собираюсь приложить все усилия, чтобы провести этот бой с Усиком за бесспорный чемпионский титул. Мы все снова поставим все на карту, и увидим, кто победит. Я не думаю, что он достаточно большой и сильный, чтобы противостоять моим ударам. Он от природы более легкий человек, когда мы оба были моложе, Усик был в среднем весе, в то время как я был в супертяжелом весе и весил 110 кг», - добавил британец.

Ранее Фьюри рассказал, что чувствует себя вампиром.

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