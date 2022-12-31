Фьюри пообещал раздавить Усика

«Но я собираюсь приложить все усилия, чтобы провести этот бой с Усиком за бесспорный чемпионский титул. Мы все снова поставим все на карту, и увидим, кто победит. Я не думаю, что он достаточно большой и сильный, чтобы противостоять моим ударам. Он от природы более легкий человек, когда мы оба были моложе, Усик был в среднем весе, в то время как я был в супертяжелом весе и весил 110 кг», - добавил британец.