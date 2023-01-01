Следующий бой боксера Бивола состоится в апреле

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет следующий поединок в апреле. Об этом сообщил тренер спортсмена Геннадий Машьянов.
По его словам, Бивол хотел бы объединить пояса в противостоянии с чемпионом IBF, WBC и WBO Артуром Батерибевым, но тот 28 январе в Лондоне сразится с Энтони Ярдом, после чего Артуру потребуется перерыв. Машьянов подчеркнул, что ожидать соперника Бивол не намерен. Кроме того, как сообщил специалист, в сентябре может состояться реванш Бивола с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Мы намечаем бой где-то на апрель. Плюс в сентябре Канело хочет провести реванш. И объединительный бой в полутяжелом весе до конца года не складывается. Если получится договориться с Канело в 76 кг, где он абсолютный чемпион, то будет очень неплохо.
На апрель есть фамилии… Например, Джошуа Буатси, Каллум Смит. Может, кто-то еще. Но это будет чистая защита титула. Да, эти ребята стоят высоко в рейтингах. Это достойные оппоненты, нужно серьезно готовиться», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».
Дмитрий Бивол является непобежденным чемпионом, на его счету 21 победа в 21 боях, из них 10 — нокаутом. По итогам 2022 года WBA признала россиянина лучшим боксером.