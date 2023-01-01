Следующий бой боксера Бивола состоится в апреле

«Мы намечаем бой где-то на апрель. Плюс в сентябре Канело хочет провести реванш. И объединительный бой в полутяжелом весе до конца года не складывается. Если получится договориться с Канело в 76 кг, где он абсолютный чемпион, то будет очень неплохо.



На апрель есть фамилии… Например, Джошуа Буатси, Каллум Смит. Может, кто-то еще. Но это будет чистая защита титула. Да, эти ребята стоят высоко в рейтингах. Это достойные оппоненты, нужно серьезно готовиться», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».