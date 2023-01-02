Стали известны заработки Фьюри за 2022 год

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) получил в 2022 году чистую прибыль в размере 13 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этом сообщает специализирующийся на финансовой составляющей спортсменов журналист Киран Магуайр в твиттере.

34-летний британец увеличил свой банковский счет до 43 миллионов фунтов стерлингов по итогам прошлого года.