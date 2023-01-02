Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
36 минут назад

«Нужно желать и быть готовым, что это реализуется». Бивол — о возможном бое с Бетербиевым

Матч ТВ

Чемпион WBA (Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в интервью «Матч ТВ» заявил, что хочет провести поединок с соотечественником обладателем поясов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым, но эту встречу очень тяжело организовать.

Бивол высказался о возможном бое с Бетербиевым
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

В активе 32 летнего Бивола 21 победа (11 — нокаутом) на профессиональном ринге. Бивол за счет побед над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом был признан лучшим боксером 2022 года по версии многих изданий и организаций, в частности, по версии WBA. Также россиянина назвали лучшим эксперты «Матч ТВ».

— О встрече с Артуром Бетербиевым говорится уже очень очень давно, и с каждым днем появляется все больше и больше сомнений, что ваше противостояния когда нибудь состоится.

— Этот бой тяжело организовать, это действительно так.

— Уверен, что у вас у обоих есть желание провести объединительный поединок, но желание иногда расходится с реальностью.

— Не иногда, а очень часто расходится. С другой стороны, когда ты долго о чем то желаешь, это — раз — и получается. Самая большая проблема многих людей — оказаться неготовыми к тому, что желали. Суть в том, что нужно желать, прикладывать для этого максимум усилий и быть готовыми к тому, что это реализуется.

— В общем, вы верите в противостояние с Бетербиевым и готовы к нему.

— Я верю, и я стараюсь быть морально к этому готовым.Бетербиев 28 января в Лондоне проведет защиту поясов против британца Энтони Ярда.

Бокс,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители