Бивол высказался о возможном бое с Бетербиевым

Чемпион WBA (Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в интервью «Матч ТВ» заявил, что хочет провести поединок с соотечественником обладателем поясов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым, но эту встречу очень тяжело организовать.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В активе 32 летнего Бивола 21 победа (11 — нокаутом) на профессиональном ринге. Бивол за счет побед над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом был признан лучшим боксером 2022 года по версии многих изданий и организаций, в частности, по версии WBA. Также россиянина назвали лучшим эксперты «Матч ТВ».

— О встрече с Артуром Бетербиевым говорится уже очень очень давно, и с каждым днем появляется все больше и больше сомнений, что ваше противостояния когда нибудь состоится.

— Этот бой тяжело организовать, это действительно так.

— Уверен, что у вас у обоих есть желание провести объединительный поединок, но желание иногда расходится с реальностью.

— Не иногда, а очень часто расходится. С другой стороны, когда ты долго о чем то желаешь, это — раз — и получается. Самая большая проблема многих людей — оказаться неготовыми к тому, что желали. Суть в том, что нужно желать, прикладывать для этого максимум усилий и быть готовыми к тому, что это реализуется.

— В общем, вы верите в противостояние с Бетербиевым и готовы к нему.