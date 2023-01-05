Бивол рассказал, о чем мечтает в спорте

— Я хочу больше поясов, я хочу закрепиться в истории бокса. Кто не падал, тот не вставал. Это все мотивирующие вещи. Но меня больше мотивирует… Кто не падал, тот просто никогда не падал, грубо говоря. Я всегда радуюсь успехам Флойда Мэйуэзера, я прямо очень хотел, чтобы он завершил карьеру непобежденным. Для меня это идеальная карьера у человека, который стал легендой, который заработал и не проиграл ни разу. Это мотивирует.

Я очень был рад победе Аргентины сейчас, потому что, как и многие люди, я болел за Месси. Хотелось видеть идеальную карьеру человека. Чтобы это было не только на картинке, не только в фильме. Что есть живой пример, что человек выиграл все, что можно. И он выиграл чемпионат мира. Меня это как спортсмена мотивирует. Поэтому я болел за него.

И, конечно, когда ты болеешь за таких людей, то ты их идеализируешь. И ты пытаешься повторить такое же. То есть пытаешься сделать свою карьеру тоже идеальной, — сказал Бивол в эфире «Матч ТВ».