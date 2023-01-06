Назван следующий вероятный соперник Дмитрия Бивола

Известный промоутер Эдди Хирн высказался относительно следующего выхода на ринг чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

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По словам специалиста, к ним поступило предложение от представителей Сауля Альвареса о реванше, но при этом не указывается никаких сроков такого боя. Поэтому подобное предложение Биволу не итересно.

«Дмитрий не будет сидеть и ждать Канело. Будем организовывать добровольную защиту для него в первой половине года», - пояснил Хирн.