Назван следующий вероятный соперник Дмитрия Бивола

Известный промоутер Эдди Хирн высказался относительно следующего выхода на ринг чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
По словам специалиста, к ним поступило предложение от представителей Сауля Альвареса о реванше, но при этом не указывается никаких сроков такого боя. Поэтому подобное предложение Биволу не итересно.
«Дмитрий не будет сидеть и ждать Канело. Будем организовывать добровольную защиту для него в первой половине года», - пояснил Хирн.
Самым вероятным противником на следующий поединок для Бивола функционер рассматривает британца Джошуа Буатси, бравший бронзу на Олимпийских играх, бывший чемпион по версии WBA International и чемпион Великобритании по версии BBBofC в полутяжелом весе.