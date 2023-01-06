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1 час назад

Назван следующий вероятный соперник Дмитрия Бивола

Inc-News

Известный промоутер Эдди Хирн высказался относительно следующего выхода на ринг чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

Назван следующий вероятный соперник Дмитрия Бивола
Фото: gettyimagesgettyimages

По словам специалиста, к ним поступило предложение от представителей Сауля Альвареса о реванше, но при этом не указывается никаких сроков такого боя. Поэтому подобное предложение Биволу не итересно.

«Дмитрий не будет сидеть и ждать Канело. Будем организовывать добровольную защиту для него в первой половине года», - пояснил Хирн.

Самым вероятным противником на следующий поединок для Бивола функционер рассматривает британца Джошуа Буатси, бравший бронзу на Олимпийских играх, бывший чемпион по версии WBA International и чемпион Великобритании по версии BBBofC в полутяжелом весе.

Бокс,Эдди Хирн,Дмитрий Бивол,
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