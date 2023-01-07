Майк Тайсон оценил выступления украинца Усика

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оценил выступления украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит Boxing Social.
«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге. Я думаю, Александр — большой соперник для любого боксера», — заявил Тайсон.
Весной 2023 года Усик сразится с обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри. Менеджер украинца Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры практически завершены.
«Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон», — сказал он.
В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.