Шведский боксер Валлин не верит в победу Усика над Фьюри

Шведский боксер Отто Валлин поделился ожиданиями от возможного поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передает Boxing Social.

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«Я думаю, Фьюри победит Усика. Против Тайсона очень тяжело драться. Особенно тяжело будет Усику. Александр — блестящий боксер, но он слишком мал для Фьюри», — сказал Валлин.

13 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец сразится за чемпионский пояс с британцем Даниэлем Дюбуа, сообщает пресс-служба WBA. Пока неизвестно, когда и где состоится этот бой.