Экс-игрок "Шахтера" о возвращении в Бразилию: я оставил в Украине грузовик денег из-за перехода

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон раскритиковал президента "Интернасьонала" за то, что ему пришлось оставить большой контракт в Украине ради переезда в Бразилию. "Я не хочу видеть его даже раскрашенным золотом передо мной. У меня была хорошая зарплата и хороший контракт в "Шахтере", а он звонил мне каждый день, чтобы я перешел в "Интернасьонал". В результате я расторг контракт с "Шахтером" и оставил в Украине грузовик денег, чтобы перейти в бразильскую команду. А они так поступили со мной. Я жил этим, я был болельщиком клуба на поле. В этом году я больше всего хотел стать чемпионом", - передает слова Тайсона UOL. Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 по 2021 год. За это время он шесть раз стал чемпионом страны и пять раз обладателем Кубка. В 2021 году он разорвал контракт с украинским клубом и перешел в "Интернасьонал", где начинал свою профессиональную карьеру. С этого года игрок находится без клуба. Полузащитник в 2017 году дебютировал за сборную Бразилии. Всего за "пентакампеонов" он провел восемь игр. Ранее сообщалось, что директор "Шахтера" Дарио Срна вылетел в Лондон на переговоры с "Челси" по Мудрику.