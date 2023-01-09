Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок "Шахтера" о возвращении в Бразилию: я оставил в Украине грузовик денег из-за перехода

Газета.Ru

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон раскритиковал президента "Интернасьонала" за то, что ему пришлось оставить большой контракт в Украине ради переезда в Бразилию. "Я не хочу видеть его даже раскрашенным золотом передо мной. У меня была хорошая зарплата и хороший контракт в "Шахтере", а он звонил мне каждый день, чтобы я перешел в "Интернасьонал". В результате я расторг контракт с "Шахтером" и оставил в Украине грузовик денег, чтобы перейти в бразильскую команду. А они так поступили со мной. Я жил этим, я был болельщиком клуба на поле. В этом году я больше всего хотел стать чемпионом", - передает слова Тайсона UOL. Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 по 2021 год. За это время он шесть раз стал чемпионом страны и пять раз обладателем Кубка. В 2021 году он разорвал контракт с украинским клубом и перешел в "Интернасьонал", где начинал свою профессиональную карьеру. С этого года игрок находится без клуба. Полузащитник в 2017 году дебютировал за сборную Бразилии. Всего за "пентакампеонов" он провел восемь игр. Ранее сообщалось, что директор "Шахтера" Дарио Срна вылетел в Лондон на переговоры с "Челси" по Мудрику.

Экс-игрок "Шахтера" о возвращении в Бразилию: я оставил в Украине грузовик денег из-за перехода
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители