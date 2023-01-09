В команде Бивола сообщили о начале переговоров по реваншу с Канело

«Да, какие-то разговоры начнутся на этой неделе. Пока это очень предварительно. Мы начали говорить с Эдди [Хирном]. Посмотрим, как всё получится и насколько это серьёзно. Возможно, мы обговорим кое-какие детали в грядущие недели», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу Boxing Social.