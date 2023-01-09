Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

В команде Бивола сообщили о начале предварительных переговоров по реваншу с Канело

Чемпионат.com

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, сообщил, что их команда начала предварительные переговоры о реванше с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

В команде Бивола сообщили о начале переговоров по реваншу с Канело
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Да, какие-то разговоры начнутся на этой неделе. Пока это очень предварительно. Мы начали говорить с Эдди [Хирном]. Посмотрим, как всё получится и насколько это серьёзно. Возможно, мы обговорим кое-какие детали в грядущие недели», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае и завершился победой россиянина единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Бокс,Вадим Корнилов,Дмитрий Бивол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители