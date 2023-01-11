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51 минуту назад

Фируза Шарипова: «Я сменила тренеров перед боем с Чисейл»

Sports.ruиещё 2

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова рассказала о своей подготовке к предстоящему бою, который пройдет весной 2023 года против Рут Чисейл из Малави.

Казахстанская боксерша Шарипова рассказала о подготовке к предстоящему бою
Фото: Sports.ruSports.ru

«Бой уже назначен на весну. В скором времени я вылетаю в Тайланд, где начну свой первый этап подготовки по общей физической подготовке. Новый год начинаю с новыми силами, в этом году у нас все получится. Я уже сменила тренировочный лагерь и поменяла тренеров. Соперница очень опытная, с высоким рейтингом, одна из самых сильных после Кэти Тейлор, с кем мне придется боксировать. Я очень рада, что поборюсь за титул и у меня все получится», – сказала Шарипова.

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