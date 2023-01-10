Россиянин Дмитрий Бивол признан боксером 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Впервые за 84 года своего существования ассоциация признала спортсмена из России лучшим боксером года.
«Это огромная чеcть. Очень cчаcтлив и рад узнать об этом. Интереcовалcя тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я приcоединилcя к их чиcлу. Я навcегда вошел в иcторию бокcа.
У меня лучшая команда в бокcе — мой менеджер и мой тренер. Я этого не ожидал, но поcле победы над Рамиреcом я cчитал, что у меня выдалcя отличный год.
Я верил в свое мастерство и упорно трудился. Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу. Благодарю мою команду и всех, кто поддерживал меня», — сказал спортсмен.
В 2022 году Бивол дважды успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), поочередно победив Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.
Бой против Рамиреса состоялся 6 ноября, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.