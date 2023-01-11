Бивол номинирован на звание «Боксер года» по версии The Ring

— Лучший боксер по версии The Ring в полутяжелом весе, защитивший титул WBA в поединках с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и не проигрывавшим ранее Хильберто Рамиресом. Он продемонстрировал блестящий бокс на пути к победам единогласным решением судей, — написано в материале The Ring о Биволе.