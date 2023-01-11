Бивол номинирован на звание «Боксер года» по версии The Ring

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол претендует на звание «Боксер года» по версии американского издания The Ring.
— Лучший боксер по версии The Ring в полутяжелом весе, защитивший титул WBA в поединках с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и не проигрывавшим ранее Хильберто Рамиресом. Он продемонстрировал блестящий бокс на пути к победам единогласным решением судей, — написано в материале The Ring о Биволе.
В число номинантов вошли также объединивший титулы WBC и WBA в первом наилегчайшем весе японец Кенширо Терадзи, бывший обладатель титула WBC в первом легчайшем весе американец Джесси Родригес, а также еще один представитель Японии, абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ. Победитель будет объявлен в пятницу.
Бивол 10 января стал первым россиянином, ставшим боксером года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA), за всю 84 летнюю историю премии.