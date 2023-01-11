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1 час назад

Бивол номинирован на звание «Боксер года» по версии The Ring

Матч ТВ

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол претендует на звание «Боксер года» по версии американского издания The Ring.

Бивол номинирован на звание «Боксер года» по версии The Ring
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Лучший боксер по версии The Ring в полутяжелом весе, защитивший титул WBA в поединках с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и не проигрывавшим ранее Хильберто Рамиресом. Он продемонстрировал блестящий бокс на пути к победам единогласным решением судей, — написано в материале The Ring о Биволе.

В число номинантов вошли также объединивший титулы WBC и WBA в первом наилегчайшем весе японец Кенширо Терадзи, бывший обладатель титула WBC в первом легчайшем весе американец Джесси Родригес, а также еще один представитель Японии, абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ. Победитель будет объявлен в пятницу.

Бивол 10 января стал первым россиянином, ставшим боксером года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA), за всю 84 летнюю историю премии.

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