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1 час назад

Стала известна дата следующего боя Джошуа

Lenta.ru

Британский боксер Энтони Джошуа проведет следующий бой 1 апреля. Об этом сообщает The Sun.

Стала известна дата следующего боя Джошуа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, соперником британца станет 29-летний американский боксер Джермейн Франклин. Встреча должна состояться на O2 Arena в Лондоне.

7 ноября прошлого года промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер вернется на ринг летом 2023 года. Сообщалось, что он хочет провести бой с соотечественником Диллианом Уайтом или Тайсоном Фьюри.

В ночь на 21 августа Джошуа проиграл украинцу Александру Усику раздельным решением судей. В этом поединке на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

33-летний Джошуа в профессиональной карьере одержал 24 победы и потерпел три поражения. На счету Франклина 21 выигранный поединок и одно поражение.

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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