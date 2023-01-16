Боксерам разрешили выступать с бородой и усами

Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам выступать на соревнованиях с бородой и усами. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Боксерам разрешено иметь бороду и усы во время соревнований. При этом борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею», – сказано в сообщении ассоциации.
Отмечается, что нововведение было положительно принято многими спортсменами.
«Для меня важна борода. К тому же с бородой удобнее. Я был бы счастлив, если бы так и осталось», – прокомментировал новость бронзовый призер чемпионата мира по версии ассоциации Махаммад Абдуллаев.
«Соревноваться намного удобнее, и тебе не нужно постоянно бриться. Раньше нам приходилось столько бриться во время турнира, что стало больно. Вот почему я говорю, что гораздо лучше соревноваться с бородой», – заявил чемпион Европейских игр Габриэль Эскобар.
«Я мусульманин, а ислам поощряет длинные бороды. Это было отличное решение, которое также позволяет мне сохранять свои традиции. Потому что при наличии бороды нет травм и моя внешность остается красивой», – оценил решение организации серебряный призер Азиатских игр Одай Аль-Хиндави.
Ранее стало известно, что Индия в третий раз за историю турнира примет всемирное первенство по женскому боксу.