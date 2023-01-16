Боксерам разрешили выступать с бородой и усами

«Соревноваться намного удобнее, и тебе не нужно постоянно бриться. Раньше нам приходилось столько бриться во время турнира, что стало больно. Вот почему я говорю, что гораздо лучше соревноваться с бородой», – заявил чемпион Европейских игр Габриэль Эскобар.