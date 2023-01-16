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1 час назад

Чемпион мира по боксу Бивол назвал себя плодом СССР

Газета.Ru

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, что является плодом Советского Союза. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Чемпион мира по боксу Бивол назвал себя плодом СССР
Фото: Мир боксаМир бокса

«Я – плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», – сказал Бивол.

В 2022 году Бивол дважды успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), поочередно победив Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Бой против Рамиреса состоялся 6 ноября, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Бивол был также ранее признан боксером 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Бокс,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,
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