Бивол рассказал о первой встрече с казахстанцем Головкиным

«Это был 1997 год. Мой второй бой. Я участвовал в соревнованиях, и к нам в город Токмак (Кыргызстан) приехала команда из Казахстана. В ней был Геннадий Головкин (на тот момент GGG было 15 лет). Вроде даже там был и его брат – они оба тогда боксировали. Вроде даже Геннадий там руку сломал, и мой товарищ его в