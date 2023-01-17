Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Бивол о первой встрече с Головкиным: «Мне тогда было семь лет»

Sports.ru

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол вспомнил первую встречу с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Но тот момент Биволу было семь лет.

Бивол рассказал о первой встрече с казахстанцем Головкиным
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это был 1997 год. Мой второй бой. Я участвовал в соревнованиях, и к нам в город Токмак (Кыргызстан) приехала команда из Казахстана. В ней был Геннадий Головкин (на тот момент GGG было 15 лет). Вроде даже там был и его брат – они оба тогда боксировали. Вроде даже Геннадий там руку сломал, и мой товарищ его в

Я провел на том турнире один бой, даже вне рамок его – там делали отдельные бои для детей, а мне тогда было где-то 7 лет. Геннадий тогда был молодым, и его вроде бы даже просили быть поаккуратнее. Но наш парень был не подарок, и вроде он выиграл в итоге. А Геннадий, по-моему, занял второе место», – сказал боксер.

Бокс,Дмитрий Бивол,Геннадий Головкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители