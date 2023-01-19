Промоутер Фьюри назвал ориентировочную дату боя с Усиком

— Мы очень далеко продвинулись, но есть несколько вещей, над которыми нам нужно поработать. Пытаемся достичь того момента, когда сможем объявить об этом довольно скоро. Ожидаем пару предложений на этой неделе, но пока ни одно из них не поступило.



Надеюсь, что бой пройдет в конце марта — начале апреля, именно на это время мы сейчас ориентируемся. Так что скрестим пальцы, чтобы мы успели к этой дате, — приводит слова Уоррена TalkSport.