Промоутер Фьюри назвал ориентировочную дату боя с Усиком

Промоутер чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что титульный бой британца с украинцем Александром Усиком состоится в период с конца марта по начало апреля 2023 года.
Ранее Александр Красюк, промоутер Усика, заявил, что поединок пройдет не позднее 4 марта.
— Мы очень далеко продвинулись, но есть несколько вещей, над которыми нам нужно поработать. Пытаемся достичь того момента, когда сможем объявить об этом довольно скоро. Ожидаем пару предложений на этой неделе, но пока ни одно из них не поступило.
Надеюсь, что бой пройдет в конце марта — начале апреля, именно на это время мы сейчас ориентируемся. Так что скрестим пальцы, чтобы мы успели к этой дате, — приводит слова Уоррена TalkSport.
Усик владеет чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO в тяжелом весе, на его счету 20 побед на профессиональном ринге. Чемпион WBC в тяжелом весе Фьюри выиграл 33 поединка, один его бой закончился вничью.