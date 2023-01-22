Фьюри вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC

Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, недавно покинувшего промоушен. Слова спортсмена приводит Seconds Out.

«Давайте устроим сочный поединок в клетке в четырехунцевых перчатках. Пусть у нас будет крутой рефери. Например, "железный" МайкМайк Тайсон», — заявил Фьюри.

15 января стало известно о решении Нганну уйти из UFС. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.